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Shopify recule ; selon Rosenblatt, les inquiétudes des investisseurs concernant Meta Pay sont exagérées
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 17:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions de la société de commerce électronique Shopify SHOP.O , cotées aux États-Unis, ont reculé de 5,8 % à 139,11 dollars lors des échanges matinaux

** Jane Wong, chercheuse en sécurité et ancienne employée de Meta META.O , a publié sur X une photo d’une page de paiement Muse où figurait Meta Pay parmi les options de paiement, aux côtés de Link by Stripe et Shop Pay

** Selon Rosenblatt, les investisseurs ont paniqué, entraînant une chute du cours de l’action SHOP; Meta Pay ne semble pas être un nouveau moyen de paiement, mais plutôt une extension du portefeuille existant de Meta intégrée à l’expérience Muse

** "Dans sa forme actuelle, Meta Pay ne semble pas constituer une menace pour Shopify Payments ou Shop Pay" – société de courtage

** L’action SHOP avait progressé lors des deux séances précédentes après l’annonce par la société canadienne d’un partenariat avec Meta autour du shopping basé sur l’IA

** À la clôture d’hier, l’action SHOP affichait une baisse d’environ 8 % depuis le début de l’année

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