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Shopify recule alors que les perspectives tempèrent les résultats supérieurs aux prévisions du premier trimestre
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** Les actions de la plateforme de commerce électronique Shopify SHOP.O SHOP.TO , cotées aux États-Unis, reculent de 7,7 % à 117,68 dollars en pré-ouverture

** Les actions reculent après la publication des prévisions de SHOP pour le deuxième trimestre, qui s'inscrivent globalement dans la lignée des attentes du marché

** Cependant, SHOP a dépassé les estimations des analystes concernant son chiffre d'affaires trimestriel, soutenu par une forte demande pour ses services de commerce électronique au premier trimestre ** La société affiche un chiffre d'affaires de 3,17 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes de 3,08 milliards de dollars - données LSEG ** Les résultats récents des sociétés de paiement, notamment Mastercard MA.N et Visa V.N , ont montré que les dépenses de consommation se sont largement maintenues au premier trimestre

** À la clôture d'hier, l'action SHOP affichait une baisse de 20,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MASTERCARD RG-A
504,910 USD NYSE 0,00%
SHOPIFY RG-A
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