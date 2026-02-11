Shopify prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shopify SHOP.TO SHOP.O a prévu un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations du marché mercredi, la plateforme de commerce électronique s'attendant à ce que les dépenses de consommation résistent dans un contexte de tarifs douaniers américains et de hausse des prix.

Les actions cotées aux États-Unis de la société basée dans l'Ontario, au Canada, ont bondi de plus de 7 % dans les échanges de pré-marché après qu'elle a également annoncé un plan de rachat d'actions d'un montant pouvant atteindre 2 milliards de dollars.

Alors que les retombées économiques des tarifs douaniers du président américain Donald Trump, la hausse du coût de la vie et les inquiétudes concernant le marché du travail ont pesé sur les budgets d'achat, les dépenses de consommation sont restées solides aux États-Unis, principalement sous l'impulsion des ménages à revenu élevé.

Le moral des consommateurs américains a atteint son plus haut niveau depuis six mois au début du mois de février, selon les enquêtes de l'Université du Michigan auprès des consommateurs. Les dépenses de consommation ont également augmenté solidement en octobre et en novembre, ce qui a permis aux détaillants de réaliser de bonnes ventes pendant les fêtes de fin d'année.

Cela soutient la croissance de Shopify, qui génère principalement des revenus en prélevant une partie des ventes des commerçants par le biais de frais de traitement des paiements et en vendant des plans d'abonnement aux commerçants.

La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente d'environ 30 % au premier trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 25,2 %, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 31 % pour atteindre 3,67 milliards de dollars au cours du trimestre de décembre, alors que la moyenne des estimations des analystes était de 3,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.