Shopify grimpe en flèche grâce à des prévisions de revenus solides pour le premier trimestre et à un rachat d'actions d'un montant de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de la plateforme de commerce électronique Shopify cotées aux États-Unis SHOP.O augmentent de 11,2 % à 141,50 $ avant le marché

** SHOP s'attend à ce que les revenus augmentent à un taux de pourcentage dans la fourchette basse des trente pour cent au premier trimestre, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes d'une augmentation de 25,2 % - données compilées par LSEG

** Le conseil d'administration de Shopify a autorisé un programme de rachat d'actions à hauteur de 2 milliards de dollars

** SHOP a augmenté de ~51% en 2025