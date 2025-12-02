 Aller au contenu principal
Shopify en hausse, les ventes du Black Friday-Cyber Monday atteignant 14,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions cotées en bourse de la plateforme de commerce électronique Shopify SHOP.O en hausse de 2,1 % à 152,25 $ avant le marché

** SHOP annonce que les commerçants ont réalisé un chiffre d'affaires record de 14,6 milliards de dollars au cours du week-end du Black Friday-Cyber Monday, soit une hausse de 27 % par rapport à l'année dernière

** SHOP indique que plus de 81 millions de clients dans le monde ont acheté auprès de marques propulsées par Shopify

** Les achats ont atteint leur apogée lorsque les ventes se sont élevées à 5,1 millions de dollars par minute à 12 h 01 (heure de l'Est) le jour du Black Friday

** SHOP indique que plus de 94 900 marchands ont connu leur journée de ventes record sur Shopify

** Jusqu'à la dernière clôture, SHOP a gagné ~40 % depuis le début de l'année

