Shopify en hausse alors que les ventes du Black Friday et du Cyber Monday atteignent 14,6 milliards de dollars

2 décembre - ** Les actions cotées en bourse de la plateforme de commerce électronique Shopify SHOP.O ont augmenté de 4,7 % à 156,30 $

** SHOP annonce que les commerçants ont réalisé un chiffre d'affaires record de 14,6 milliards de dollars au cours du week-end du Black Friday et du Cyber Monday, soit une hausse de 27 % par rapport à l'année dernière

** SHOP indique que plus de 81 millions de clients dans le monde ont acheté des produits de marques propulsées par Shopify

** Les achats ont atteint leur apogée lorsque les ventes se sont élevées à 5,1 millions de dollars par minute à 12 h 01 (heure de l'Est) le jour du Black Friday, selon SHOP

** SHOP indique que plus de 94 900 marchands ont connu leur meilleure journée de vente sur Shopify

** Jusqu'à la dernière clôture, SHOP a gagné ~40 % depuis le début de l'année