Sherwin-Williams recule en raison de prévisions de bénéfices 2026 décevantes
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 15:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions du fabricant de peinture Sherwin-Williams SHW.N chutent de 2,2 % à 341,97 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 entre 11,50 $ et 11,90 $ par action, en dessous de l'estimation de 12,42 $, selon les données de LSEG

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,23 $ par action au 4ème trimestre, contre 2,16 $ par action estimés par les analystes

** Les ventes nettes totales atteignent 5,60 milliards de dollars, contre 5,30 milliards de dollars l'année dernière

** Les ventes de son groupe de magasins de peinture augmentent de 2,7 % pour atteindre 3,13 milliards de dollars

** Son unité Performance Coatings Group affiche des ventes nettes de 1,64 milliard de dollars, en hausse de 3,3 % par rapport à l'année dernière

** En 2025, SHW a baissé de ~5%

