 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sherwin-Williams : hausse attendue du BPA et du chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise du BUZZ publié mercredi sans changement)

29 janvier - ** L'action Sherwin-Williams SHW.N est en hausse de 0,9% à 349,29$ avant la publication des résultats du 4ème trimestre jeudi avant l'ouverture des marchés

** Le fabricant de peinture devrait afficher une hausse de 4,6% de son chiffre d'affaires à 5,54 milliards de dollars et un BPA ajusté de 2,16 dollars, selon les données du LSEG, contre un bénéfice de 2,09 dollars par action il y a un an

** SHW a atteint ou dépassé le BPA au cours de cinq des huit derniers trimestres, le dernier manquement remontant au T2 2025 ** Sur les 28 analystes qui couvrent SHW, la répartition des recommandations est de 16 "achat fort" ou "achat", et 12 "maintien"

** L'objectif de prix médian de 392,50 $ est en légère hausse par rapport aux 391 $ d'il y a un mois

** En incluant le mouvement sur la séance, les actions de SHW ont augmenté de ~8% depuis le début de l'année contre un gain de 2% pour le Dow Industrials .DJI .

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 015,60 Pts Index Ex +0,02%
SHERWIN-WILLIAMS
349,670 USD NYSE +0,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank