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Sherritt suspend son projet de dissolution de la coentreprise minière de nickel à Cuba en raison des sanctions américaines
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société minière canadienne Sherritt International S.TO a annoncé mardi qu'elle renonçait à son projet de se retirer de ses activités à Cuba, notamment d'une coentreprise avec une société publique spécialisée dans le nickel, revenant ainsi sur une décision annoncée plus tôt ce mois-ci après que les États-Unis eurent imposé des sanctions à l'encontre de cette coentreprise.

L'administration Trump assiège Cuba depuis janvier, imposant un blocus de facto sur les carburants, proférant des menaces d'action militaire et renforçant les sanctions qui ont contraint les entreprises étrangères, dont Sherritt, à fuir.

* Sherritt a déclaré qu'elle ne demanderait pas l'autorisation de la Cour du Banc du Roi de l'Alberta pour dissoudre et renoncer à ses intérêts à Cuba, y compris la coentreprise Moa Nickel SA qu'elle a constituée avec la société d'État General Nickel Company S.A.

* Toutefois, la société basée à Toronto a déclaré qu'elle maintiendrait la suspension de sa participation directe aux activités de la coentreprise à Cuba tout en poursuivant les discussions sur la manière de réagir à l'élargissement des sanctions américaines .

* La société a averti que, si la situation n'était pas résolue, elle serait confrontée à de graves difficultés opérationnelles, financières et juridiques, notamment en ce qui concerne sa capacité à respecter ses engagements en matière de dette.

* Au début du mois, les États-Unis ont imposé des sanctions financières à un vaste conglomérat d'entreprises dirigé par l'armée cubaine et à la coentreprise Moa Nickel SA.

* Ces sanctions visaient à accroître la pression sur les dirigeants communistes de l'île en ciblant les sources d'investissements étrangers.

* Sherritt a déclaré qu'elle évaluait également "une opportunité potentielle de préservation de la valeur", mais qu'il n'y avait aucune garantie qu'une transaction aboutirait en temps opportun.

* La coentreprise Moa Nickel SA, créée entre Sherritt International et la société nationale cubaine de nickel, exploite des gisements de nickel et de cobalt et constitue une source essentielle de devises étrangères pour Cuba.

Dissolution

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