Shell veut commencer à produire du gaz dans l'immense champ de Loran Manatee, situé entre le Venezuela et la Trinité, l'année prochaine

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* Shell vise une production de gaz à partir de Loran-Manatee pour la mi-2027

* Trinidad NGC exhorte ses partenaires à redémarrer le train 1 d'Atlantic LNG

* Les pourparlers se poursuivent pour le projet gazier Dragon. Shell détient 80 % du capital, NGC 20 %

par Curtis Williams

Leproducteur d'énergie Shell SHEL.L prévoit de commencer à produire du gaz naturel en 2027 à partir du champ offshore Loran-Manatee, qui traverse la frontière du Venezuela et de Trinité-et-Tobago , a déclaré jeudi à Reuters le président de la National Gas Company de Trinité, Gerald Ramdeen.

Shell s'efforce d'accélérer les projets gaziers au Venezuela sous l'administration du président intérimaire Delcy Rodriguez, en particulier ceux avec Trinidad, qui a besoin d'approvisionnements en gaz frais pour alimenter les projets de gaz naturel liquéfié et de pétrochimie.

Shell a déclaré à NGC qu'elle s'efforçait d'obtenir le premier gaz du champ commun l'année prochaine. Elle a augmenté la capacitédu gazoduc qui transportera le gaz à Trinidad à 1 milliard de pieds cubes par jour, contre 700 millions de pieds cubes par jour prévus à l'origine, a déclaré le président de NGC.

"Ce gaz sera désormais acheminé vers nos installations de Beachfield par un gazoduc de 32 pouces, au lieu du gazoduc original de 24 pouces", a ajouté M. Ramdeen lors d'une interview.

Reuters a précédemment rapporté que Shell était en discussions avancées pour participer à Loran, le côté vénézuélien du champ, et pourrait choisir de le développer en tant que projet unifié avec Manatee, dont la planification du côté de Trinidad a progressé ces dernières années.

Dans un courriel adressé à Reuters, Shell a déclaré qu'elle prévoyait de commencer la production à Manatee l'année prochaine, mais qu'elle n'avait pas pris de décision d'investissement définitive concernant Loran. Les réserves de gaz de Loran s'élèvent à 7,3 billions de pieds cubes, tandis que celles de Manatee sont estimées à 2,7 billions de pieds cubes. Loran a été exploré par le producteur américain Chevron CVX.N dans le cadre d'un contrat avec le Venezuela portant sur deux blocs du projet gazier offshore Plataforma Deltana, qui reste inactif. Chevron est en train de renoncer au champ, tout en négociant un nouveau bloc pétrolier dans la ceinture de l'Orénoque, au Venezuela.

DISCUSSIONS FRAÎCHES

Le cabinet de Trinité-et-Tobago devrait décider jeudi quels fonctionnaires formeront une équipe de transactions pour les pourparlers avec le Venezuela au sujet d'un autre champ gazier de 4,5 TCF, qui sera également exploité par Shell et dans lequel l'entreprise publique NGC détient également une participation. Le projet Dragon se situe entièrement dans les eaux vénézuéliennes. Shell détient 80 % du projet et NGC les 20 % restants, conformément à une licence de 30 ans accordée par le Venezuela fin 2023.

Les relations entre le Venezuela et Trinidad se sont détériorées depuis l'élection d'un nouveau gouvernement à Trinidad. L'année dernière, le Venezuela a déclaré le premier ministre trinidadien Kamla Persad-Bissessar persona non grata.

Mercredi, Mme Persad-Bissessar a déclaré qu'une délégation trinidadienne se rendrait à Caracas pour rencontrer des responsables vénézuéliens au sujet du projet Dragon.` M. Ramdeen a déclaré que la perspective d'un approvisionnement supplémentaire en gaz, combinée aux préoccupations géopolitiques découlant de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, avait incité NGC à faire pression pour le redémarrage du premier train de liquéfaction du projet Atlantic LNG, qui a été mis en sommeil il y a plusieurs années en raison d'une pénurie de gaz. "Nous avons dit à nos partenaires que nous pensions qu'il était nécessaire de redémarrer le train 1 en raison de l'incertitude géopolitique et de l'accès à du gaz supplémentaire", a déclaré M. Ramdeen, ajoutant qu'aucune décision définitive n'avait été prise.

Shell et BP BP.L détiennent chacun 45 % du projet phare de GNL, tandis que NGC détient les 10 % restants.

BP n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.