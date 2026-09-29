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Shell valide la phase 2 de LNG Canada
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 08:56

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Shell Canada Energy, filiale de Shell, a annoncé sa décision finale d'investissement concernant la phase 2 du projet LNG Canada, une extension qui doublera la capacité de production de l'usine située à Kitimat, en Colombie-Britannique.

Cette deuxième phase prévoit l'ajout de deux trains de liquéfaction, ce qui portera la capacité totale du site de 14 à 28 millions de tonnes par an (mtpa). Shell, qui détient une participation de 40% dans LNG Canada, bénéficiera de près de 6 mtpa de GNL supplémentaires issus de cette expansion. Le démarrage des opérations commerciales est prévu au début des années 2030.

Grâce à sa situation géographique, l'infrastructure de Kitimat vise à fournir du gaz naturel liquéfié à des coûts compétitifs aux marchés asiatiques. Selon les perspectives présentées par Shell, la demande mondiale de GNL devrait progresser d'environ 60% d'ici 2040 et de 65% d'ici 2050, tirée par les besoins croissants en sécurité et flexibilité énergétiques.

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