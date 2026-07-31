Shell va céder sa filiale chypriote pour un montant pouvant atteindre 720 millions de dollars afin de se concentrer sur le GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Accord d'une valeur pouvant atteindre 720 millions de dollars

* La filiale détient une participation dans un bloc comprenant le gisement de gaz d'Aphrodite

* Cette transaction s'inscrit dans le cadre des efforts de Shell visant à élargir son portefeuille de GNL

(Mise à jour avec des détails sur les bénéfices de Shell aux paragraphes 7 et 8)

Shell SHEL.L a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour la cession de sa filiale BG Cyprus à la société pétrolière et gazière hongroise MOL Group MOLB.BU pour un montant pouvant atteindre 720 millions de dollars, alors que le géant pétrolier britannique se concentre davantage sur ses activités liées au GNL.

La participation de 35 %, non opérée, de BG Cyprus dans un bloc offshore chypriote, qui abrite le gisement de gaz d’Aphrodite en Méditerranée orientale, sera contrôlée par MOL dès la finalisation de la transaction, prévue en 2027.

"Notre décision de nous retirer s’inscrit dans le cadre d’une allocation rigoureuse des capitaux et de choix stratégiques en matière de portefeuille, alors que nous nous concentrons sur les opportunités qui renforcent notre chaîne de valeur intégrée du GNL", a déclaré Cédéric Cremers, président de la division Gaz intégré de Shell, dans un communiqué.

Shell cherche à élargir son portefeuille GNL afin de tirer parti de la demande mondiale croissante pour ce combustible et a annoncé jeudi qu’elle prendrait une décision finale d’investissement concernant la phase 2 de son projet Canada LNG d’ici fin 2026.

Le gisement de gaz d’Aphrodite, situé dans une zone économique exclusive au large des côtes de Chypre, est exploité par la filiale chypriote de Chevron CVX.N , qui détient une participation de 35 %, tandis que BG Cyprus et la société israélienne NewMed Energy NWMDp.TA détiennent respectivement 35 % et 30 % des parts non opérationnelles.

BG Group, racheté par Shell en 2016, avait acquis la participation dans Aphrodite en 2015 par l’intermédiaire de sa filiale chypriote.

Shell a annoncé jeudi que son bénéfice net avait plus que doublé par rapport à l’année dernière pour atteindre 9,84 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les attentes, grâce à la hausse des prix de l’énergie et à la volatilité accrue des marchés pendant le conflit au Moyen-Orient.

Les bénéfices de l’activité gazière intégrée de Shell, qui comprend la plus grande plateforme de négoce de GNL au monde, ont largement dépassé les prévisions à 2,7 milliards de dollars, soit 55 % de plus que l’année dernière, malgré une baisse de 31 % de sa production de gaz d’un trimestre à l’autre.