Shell signale une perte de son activité de chimie et de produits, soulevant des doutes sur le rachat de 3,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shell annonce des résultats de ses activités de négoce pétrolier "nettement" inférieurs à ceux du troisième trimestre

Les prévisions de production de pétrole, de gaz et de GNL restent conformes aux prévisions

Les analystes revoient à la baisse leurs estimations de bénéfices et évoquent la perspective d'une réduction des rachats d'actions

(Mise à jour de l'actualité) par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Shell SHEL.L s'attend à une perte dans ses activités chimiques et de produits au quatrième trimestre, en partie à cause des résultats "nettement inférieurs" de ses activités de négoce pétrolier, a déclaré le géant de l'énergie dans une mise à jour commerciale jeudi, suscitant des questions sur le maintien du rythme de son programme de rachat d'actions.

Les résultats de Shell dans le domaine des produits chimiques et de produits comprennent les revenus de son important bureau de négoce de pétrole brut et de produits raffinés tels que le diesel, l'essence et le kérosène. Le segment sera également tiré vers le bas par une baisse attendue des marges des produits chimiques à 140 dollars la tonne métrique, contre 160 dollars au troisième trimestre, ainsi que par un ajustement fiscal, a déclaré la société.

Les grandes entreprises énergétiques ne divulguent généralement pas les résultats détaillés de leurs divisions commerciales, arguant que la publication de tels détails réduirait leur avantage concurrentiel.

La dernière perte trimestrielle de l'activité de chimie et de produits de Shell remonte aux trois derniers mois de l'année 2024.

La société a par ailleurs maintenu ses prévisions de production de pétrole, de gaz et de gaz naturel liquéfié dans les limites de ses prévisions antérieures.

LES ANALYSTES RÉDUISENT LES ESTIMATIONS DE BÉNÉFICES ET REMETTENT EN QUESTION LE RACHAT D'ACTIONS

L'action Shell a chuté de 2,6% à 1416 GMT, sous-performant le secteur européen de l'énergie plus large .SXEP. qui a plongé de 1%, alors que les analystes ont analysé les perspectives révisées.

Biraj Borkhataria, analyste de RBC, a prédit que Shell dépasserait son ratio de distribution aux actionnaires de 40% à 50% du flux de trésorerie provenant des opérations sur 12 mois. Ce ratio s'élevait à 48 % au dernier trimestre.

"La question est de savoir si le conseil d'administration et l'équipe de direction sont prêts à regarder au-delà d'un trimestre particulièrement faible et à maintenir la ligne de rachat à 3,5 milliards de dollars, compte tenu d'un bilan solide", a-t-il écrit dans une note.

"Nous sommes maintenant moins confiants dans la capacité de Shell à maintenir son rachat de 3,5 milliards de dollars", a déclaré Kim Fustier, analyste chez HSBC, dans une note.

Josh Stone, analyste chez UBS, a réduit son estimation du bénéfice net du quatrième trimestre de 14 %, à 3,6 milliards de dollars, et du flux de trésorerie d'exploitation de 9 %, à 8,7 milliards de dollars, à la suite de la mise à jour commerciale, ajoutant qu'il s'attend à ce que les rachats trimestriels soient ramenés à 3 milliards de dollars.

Alastair Syme, analyste chez Citi, a quant à lui revu à la baisse ses estimations de bénéfice net de 11 %, à 3,83 milliards de dollars, et de flux de trésorerie d'exploitation de 6 %, à 8,64 milliards de dollars.

LA PRODUCTION DEVRAIT RESTER DANS LA FOURCHETTE PRÉVUE PRÉCÉDEMMENT

La production pétrolière en amont du quatrième trimestre devrait rester dans la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 1,84 million de barils équivalent pétrole par jour et 1,94 million de boed, a déclaré Shell. Au troisième trimestre, la production s'est élevée à 1,83 million de boed.

La production intégrée de gaz devrait également se situer dans la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 930 000 et 970 000 boed, a ajouté la société. La société a produit 934 000 boed au troisième trimestre.

Shell prévoit de liquéfier entre 7,5 et 7,9 millions de tonnes de GNL, ce qui correspond aux prévisions précédentes de 7,4 à 8 millions de tonnes.

Shell prévoit que sa marge de raffinage indicative passera à 14 dollars le baril au quatrième trimestre, contre 12 dollars au trimestre précédent.