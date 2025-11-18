Shell sécurise des contrats d'électricité verte en Allemagne
Le groupe captera environ un tiers de la production du parc éolien Nordsee One de 332 MW pendant 5 ans, ainsi que 75% de l'électricité d'un projet solaire de 230 MW auprès de Solarkraftwerk Halenbeck-Rohlsdorf dans le cadre d'un accord de 10 ans. Une partie de cette énergie alimentera l'électrolyseur de 100 MW dont la mise en service est prévue en 2027.
Ce dernier doit produire de l'hydrogène renouvelable pour contribuer à la décarbonisation des carburants et produits chimiques du site, réduisant aussi ses émissions Scope 1 et 2. Andy Beard, président de l'activité Hydrogène chez Shell, souligne que ces PPA illustrent la stratégie du groupe visant à 'livrer plus de valeur avec moins d'émissions'.
Le projet, soutenu par les dispositifs européens sur l'hydrogène renouvelable et financé en partie par le programme Horizon 2020, s'inscrit dans la montée en puissance du portefeuille hydrogène de Shell en Europe.
