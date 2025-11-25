Shell se renforce dans le champ offshore Bonga, au Nigeria
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 09:41
L'augmentation de participation découle de l'exercice par Nigerian Agip Exploration de ses droits de préemption, ramenant la part initialement visée par Shell de 12,5% à 10%.
Concrètement, l'actif, cédé par TotalEnergies (via sa filiale TotalEnergies EP Nigeria) a donc été repris par Shell Nigeria Exploration and Production Company (10%) et Nigerian Agip Exploration (2,5%) pour un montant total de 510 millions USD.
SNEPCo opère le champ Bonga aux côtés d'Esso Exploration and Production Nigeria (20%) et Nigerian Agip Exploration (15%), pour le compte de la Nigerian National Petroleum Company.
L'investissement contribue à l'objectif du groupe d'augmenter de 1% par an, d'ici 2030, sa production totale combinant Integrated Gas et Upstream, tout en soutenant un niveau de production de 1,4 million de barils par jour de liquides.
Le titre Shell gagnait près de 1% à Londres vers 9h40, dans un marché en hausse de 0,2%.
