Shell revoit à la baisse ses prévisions de production de gaz avec le conflit au Moyen-Orient

par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

Shell SHEL.L a revu à la baisse mercredi ses prévisions pour le premier trimestre concernant sa production intégrée de gaz, reflétant ainsi l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les volumes au Qatar.

Les résultats commerciaux de son activité produits chimiques et dérivés, qui comprend la division de négoce pétrolier de Shell, devraient être "nettement supérieurs" à ceux du trimestre précédent, à l’instar des bénéfices ajustés de sa branche commercialisation, a indiqué la major pétrolière britannique.

Les prix du Brent LCOc1 ont bondi au premier trimestre pour atteindre des sommets inégalés depuis plusieurs années, avoisinant les 120 dollars le baril (102,56 euros), après que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran fin février, conduisant Téhéran à fermer de facto le détroit d'Ormuz et à attaquer ses voisins du Golfe.

Les grandes compagnies pétrolières devraient tirer un bénéfice exceptionnel de plusieurs milliards de dollars de ce conflit en raison de la flambée des prix de l'énergie.

La production intégrée de gaz de Shell au premier trimestre devrait s'élever à environ 880.000 à 920.000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), a indiqué la société. Elle tablait auparavant sur 920.000 à 980.000 bep/j. Au quatrième trimestre 2025, elle avait produit 948.000 bep/j.

La production de GNL de Shell au premier trimestre devait s'élever à environ 7,6 à 8 millions de tonnes métriques, a indiqué la major, ajoutant que ce chiffre reflétait la montée en puissance de LNG Canada, mais qu'il avait été contrebalancé par des contraintes météorologiques en Australie et des interruptions de production de GNL au Qatar.

Shell prévoyait auparavant 7,4 à 8 millions de tonnes. Au quatrième trimestre 2025, le groupe avait liquéfié 7,8 millions de tonnes.

(Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)