DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 132,00
+0,42%
Shell renforce sa participation dans deux champs au large du Brésil
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 17:19

Shell annonce que sa filiale Shell Brasil Petroleo Ltda. a accru sa participation dans les projets pétroliers pré-sel (soit une série de gisements d'hydrocarbures situés sous d'épais dépôts de sel) d'Atapu et de Mero, situés dans le bassin de Santos, au large du Brésil.

À la suite d'une enchère organisée par Pré-Sal Petroleo, la société a acquis 26,76% de l'Atapu Open Acreage (soit 0,95% de l'unité) et 20% du Mero Open Acreage (soit 3,5% de l'unité).

Cette opération, réalisée aux côtés de Petrobras, porte la participation de Shell Brasil de 16,663% à 16,917% dans Atapu et de 19,3% à 20% dans Mero.

Shell gagne près de 0,4% à Amsterdam à 17h20 dans un marché globalement stable.

Valeurs associées

SHELL
32,1150 EUR Euronext Amsterdam +0,02%
