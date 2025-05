Shell: participation augmentée dans la plateforme Ursa information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Shell annonce que ses filiales Shell Offshore Inc. et Shell Pipeline Company ont finalisé l'augmentation de leur participation dans la plateforme Ursa, dans le golfe du Mexique, de 45,3884 % à 61,3484 %.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à investir dans des projets pétroliers et gaziers rentables et compétitifs en carbone, tout en consolidant la production de liquides de son activité amont.







Valeurs associées SHELL 29,4800 EUR Euronext Amsterdam +2,33%