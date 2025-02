Shell: partage ses prévisions sur le marché mondial du GNL information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Shell estime que la demande mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL) devrait augmenter d'environ 60 % d'ici 2040, principalement en raison de la croissance économique en Asie, de la réduction des émissions dans l'industrie lourde et les transports, ainsi que de l'impact de l'intelligence artificielle.



Les prévisions du secteur estiment désormais que la demande de GNL atteindra entre 630 et 718 millions de tonnes par an d'ici 2040, une estimation plus élevée que l'an dernier.



Le commerce mondial de GNL n'a augmenté que de 2 millions de tonnes en 2024, soit la plus faible hausse annuelle en dix ans, atteignant 407 millions de tonnes en raison d'un développement limité des nouvelles capacités de production.



Plus de 170 millions de tonnes de nouvelle production de GNL devraient être disponibles d'ici 2030 pour répondre à une demande croissante, en particulier en Asie, mais le calendrier de mise en service des nouveaux projets reste incertain.



Une croissance significative de l'offre de GNL est attendue en provenance du Qatar et des États-Unis. Ces derniers devraient renforcer leur position de premier exportateur mondial de GNL, avec une production pouvant atteindre 180 millions de tonnes par an d'ici 2030, représentant ainsi un tiers de l'offre mondiale.



Enfin, Shell indique que l'Europe devrait augmenter ses importations de GNL en 2025 afin de reconstituer ses réserves de gaz.





Valeurs associées SHELL 32,21 EUR Euronext Amsterdam +0,58%