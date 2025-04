Shell: objectifs réduits dans le gaz pour le 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 10:36









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé lundi une révision à la baisse de ses objectifs de production dans le gaz au titre du premier trimestre, principalement en raison d'opérations de maintenance inattendues conduites en Australie.



A l'occasion d'un point d'activité, la compagnie énergétique a déclaré ce matin tabler sur une production allant de 910.000 à 950.000 barils d'équivalent pétrole par jour pour ce qui concerne sa division de gaz intégré sur les trois premiers mois de l'année.



Lors de la publication de ses résultats de quatrième trimestre, le groupe avait indiqué viser une production comprise entre 930.000 et 990.000 barils d'équivalent pétrole par jour.



S'agissant de sa branche de GNL, une activité stratégique, Shell dit envisager des volumes de liquéfaction entre 6,4 et 6,8 millions de tonnes sur le trimestre, et non plus de 6,6 à 7,2 millions comme précédemment.



Au-delà des opérations de maintenance non prévues qui ont pénalisé sa production en Australie, la société invoque aussi l'impact défavorable de la saison des cyclones dans l'hémisphère sud.



Dans l'amont pétrolier, le groupe a resserré son objectif de production, ramené de 1,75-1,95 million de barils d'équivalent pétrole à 1,79-1,89 million de barils.



Sa marge dans le raffinage est attendue en hausse à 6,2 dollars le baril, contre 5,5 au quatrième trimestre, mais celle dans la chimie devrait se tasser de 138 à 126 dollars la tonne d'un trimestre à l'autre.



Le groupe publiera ses résultats de premier trimestre le 2 mai prochain.





