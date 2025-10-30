Shell-Le bénéfice ajusté dépasse les attentes au T3

Shell SHEL.L a fait état jeudi d'un bénéfice ajusté de 5,4 milliards de dollars (4,63 milliards d'euros) pour le troisième trimestre, supérieur aux attentes des analystes de 5,09 milliards de dollars selon un consensus fourni par le groupe, et contre 6,03 milliards de dollars un an plus tôt.

La major pétrolière a déclaré qu'elle maintiendrait le rythme de son programme de rachat d'actions à 3,5 milliards de dollars au cours des trois prochains mois, ce qui représente le 16e trimestre consécutif au cours duquel elle dépense au moins 3 milliards de dollars.

Shell a déclaré un flux de trésorerie provenant des opérations de 12,2 milliards de dollars pour le trimestre, contre 14,7 milliards de dollars au cours du même trimestre de l'année dernière.

(Reportage Stephanie Kelly et Shadia Nasralla, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)