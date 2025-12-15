Carrefour reprend sept hypermarchés au Ghana

Une vue montre la façade de la chaîne de supermarchés française Carrefour, à Douala, Cameroun

Carrefour a annoncé lundi un partenariat avec Brands For All en vue de permettre le déploiement des enseignes du distributeur français au Ghana.

Dans le cadre de l'accord, Carrefour va reprendre et transformer, avec l'aide de Brands For All, l’ensemble du réseau Shoprite Ghana, selon un communiqué.

"Au-delà de la transformation rapide des sept hypermarchés Shoprite Ghana, (...) à horizon 2028, nous prévoyons l’ouverture de cinq nouveaux points de vente", a déclaré Patrick Lasfargues, directeur exécutif de Carrefour Partenariat International, cité dans le communiqué.

Les premières mises sous enseigne Carrefour sont prévues d’ici avril 2026, précise le groupe.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)