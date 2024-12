Shell: l'UE approuve l'acquisition de Pavilion of Singapore information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 16:27









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle exclusif de Pavilion of Singapore par Shell.



La transaction concerne principalement la vente en gros de gaz naturel.



La Commission a conclu que la transaction notifiée ne soulèverait pas de préoccupations en matière de concurrence, compte tenu de la position combinée limitée des entreprises sur le marché résultant de la transaction proposée.







