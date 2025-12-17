Shell investit dans l'injection d'eau à Kaikias

(AOF) - Shell Offshore Inc., filiale de Shell plc, a pris une décision finale d'investissement (FID : final investment decision) dans un projet d'injection d'eau (waterflood) sur son champ de Kaikias, dans le golfe du Mexique (Etats-Unis). L'eau sera injectée pour déplacer du pétrole supplémentaire dans la formation du réservoir qui alimente la plateforme Ursa de Shell, située dans le corridor de Mars (zone géographique d'infrastructures pétrolières dans le golfe du Mexique). La première injection est prévue pour 2028 et devrait prolonger de plusieurs années le cycle de vie de la production.

