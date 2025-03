Shell: finalise la cession de sa filiale nigériane information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Shell rapporte avoir finalisé la cession de la Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC) à Renaissance.



La cession de SPDC s'inscrit dans la volonté de Shell de simplifier sa présence au Nigéria en abandonnant la production pétrolière terrestre du delta du Niger et en concentrant ses futurs investissements disciplinés dans ses activités en eaux profondes et dans le gaz intégré.



Renaissance contrôle désormais la participation de 30 % de SPDC dans la coentreprise SPDC, une coentreprise non constituée en société avec la Nigerian National Petroleum Corporation (55 %), Total Exploration and Production Nigeria Ltd (10 %) et Agip Energy and Natural Resources (Nigeria) Limited (5 %).







