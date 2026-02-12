 Aller au contenu principal
Shell étudie les options stratégiques pour son unité d'énergies renouvelables Sprng
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shell SHEL.L étudie les options stratégiques pour son unité d'énergies renouvelables Sprng Energy basée en Inde, a déclaré la société jeudi.

La major pétrolière britannique a déclaré qu'il était trop tôt pour commenter les résultats de cet examen. Cet examen intervient alors que le directeur général Wael Sawan réduit les projets à faible émission de carbone de l'entreprise pour se concentrer sur le commerce du gaz naturel liquéfié et l'amont.

Shell a accepté d'acheter Sprng en 2022 pour 1,55 milliard de dollars. La plateforme a une capacité opérationnelle de 2 300 mégawatts crête (MWp) et une capacité contractuelle totale de 5 026 MWp, selon son site web. La semaine dernière, Shell n'a pas atteint les attentes en matière de bénéfices pour le quatrième trimestre , avec une chute de 11 % à son niveau le plus bas depuis le début de l'année 2021, en raison de la baisse des prix du pétrole, mais elle a maintenu son programme de rachat d'actions à grande échelle. Son rival BP est également en train de réorienter sa stratégie vers les hydrocarbures et a passé des charges d'environ 4 milliards de dollars sur ses actifs liés aux énergies renouvelables et au biogaz au cours du dernier trimestre.

