Shell désavantagé par rapport à ses rivaux cotés en bourse aux États-Unis, selon son ancien directeur général

L'ancien directeur général de Shell SHEL.L , Ben van Beurden, a déclaré mardi que les compagnies pétrolières et gazières européennes auront de plus en plus de mal à concurrencer leurs rivales cotées en bourse aux États-Unis.

Il y a "un plus grand nombre d'investisseurs et de capitaux à New York et l'attitude est plus positive à l'égard des sociétés pétrolières et gazières", a déclaré M. van Beurden, qui a quitté ses fonctions en 2021, lors du FT Commodities Global Summit

"Tout cela conspire contre les sociétés cotées en Europe et cela deviendra de plus en plus un problème", a-t-il ajouté.

Les actions de Shell sont "massivement sous-évaluées", a ajouté M. van Beurden.

L'actuel directeur général de Shell, Wael Sawan, a été cité lundi par Bloomberg Opinion () et a déclaré que la société britannique envisageait "toutes les options", y compris le transfert de sa cotation de Londres à New York.