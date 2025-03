Shell: départ de la directrice du gaz intégré et de l'amont information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 10:56









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mardi le départ de Zoë Yujnovich, la directrice de son secteur gazier intégré et de l'amont, dans le cadre d'une réorganisation de l'équipe de direction.



Zoë Yujnovich, qui avait rejoint la compagnie énergétique il y a plus de dix ans, quittera la société le 31 mars prochain.



Dans un communiqué, le directeur général Wael Sawan justifie son départ par la restructuration actuellement menée par le groupe, qui va se traduire par la constitution de quatre pôles d'activité principaux: le gaz intégré, l'amont, l'aval et les renouvelables et enfin le trading et l'approvisionnement.



Dans ce cadre, c'est Cederic Cremers, le responsable de sa division GNL depuis 2021, qui a été choisi pour devenir le président de la branche de gaz intégré, tandis que Peter Costello prendra la tête des activités d'amont.



Les deux dirigeants rejoindront le comité exécutif en date du 1er avril.



Coté sur Euronext Amsterdam, le titre Shell chutait de plus de 3% mardi matin dans le sillage de cette annonce.





Valeurs associées SHELL 31,42 EUR Euronext Amsterdam -3,06%