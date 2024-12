Shell: décision finale d'investissement dans Bonga North information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Shell a fait savoir que sa filiale Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited (SNEPCo), a annoncé une décision d'investissement final (FID) pour le projet Bonga North, un projet en eau profonde au large des côtes du Nigeria.



Ce projet sera relié par un tie-back sous-marin à la plateforme Bonga Floating Production Storage and Offloading (FPSO) opérée par Shell.



Bonga North implique le forage et la mise en service de 16 puits (8 de production et 8 d'injection d'eau), des modifications de la FPSO principale de Bonga et l'installation de nouveaux équipements sous-marins.



Le projet vise à maintenir la production d'huile et de gaz sur le site Bonga, avec des ressources récupérables estimées à plus de 300 millions de barils équivalent pétrole et une production de pointe de 110 000 barils par jour.



Le premier pétrole est prévu pour la fin de la décennie.







