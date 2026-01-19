Shell cherche à se retirer du gisement pétrolier d'al-Omar en Syrie, mais des entreprises américaines s'y intéressent, selon un responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de Chevron au paragraphe 10) par Khalil Ashawi

Le directeur de la Syrian Petroleum Company, Youssef Qeblawi, a déclaré lundi que la major pétrolière Shell SHEL.L avait demandé à se retirer du champ pétrolier d'al-Omar et à transférer sa part aux opérateurs publics syriens, mais que les entreprises américaines étaient intéressées par le secteur énergétique du pays.

Le champ pétrolier d'al-Omar, le plus grand de Syrie, est passé sous le contrôle du gouvernement le week-end dernier après une offensive éclair contre les forces kurdes qui tenaient le site depuis près d'une décennie et l'utilisaient comme base militaire.

Youssef Qeblawi, qui s'exprimait depuis al-Omar, a déclaré que le champ avait été exploité dans le cadre d'une coentreprise entre la Syrian Petroleum Company et Shell. La major pétrolière cotée à Londres avait suspendu toutes ses activités en Syrie, y compris les activités d'exploration et de production, en décembre 2011, après le déclenchement de la guerre en Syrie et les sanctions de l'Union européenne contre le secteur pétrolier syrien.

La Syrie négocie toujours les termes d'un accord financier avec Shell afin que le champ puisse être entièrement exploité par des entreprises publiques syriennes "dans un délai très court", a déclaré Youssef Qeblawi aux journalistes, sans préciser de calendrier.

Shell n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Youssef Qeblawi a également déclaré que ConocoPhillips

COP.N reviendrait investir dans les champs gaziers syriens. La Syrian Petroleum Company a signé un protocole d'accord avec ConocoPhillips en novembre pour développer les gisements de gaz existants et commencer l'exploration de nouveaux gisements.

D'autres sociétés américaines, dont Chevron CVX.N et HKN Energy, ont également exprimé leur intérêt, a déclaré Youssef Qeblawi. Un porte-parole de Chevron a déclaré que la société "étudie constamment de nouvelles opportunités pour soutenir nos activités en amont. Chevron ne commente pas les affaires commerciales". ConocoPhillips et HKN n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le président syrien Ahmed al-Sharaa a rencontré des représentants de Chevron à Damas le mois dernier .

Youssef Qeblawi a déclaré que le champ avait autrefois produit 50 000 barils par jour, mais que les forces kurdes qui l'exploitaient avaient utilisé des "méthodes primitives" qui ne produisaient que 5 000 barils par jour. Le champ nécessite des réparations et une modernisation pour pouvoir être exploité, a-t-il déclaré sans donner de détails sur les estimations de coûts.

Youssef Qeblawi a déclaré que Chevron investirait dans des champs offshore et que la Syrie exporterait bientôt du pétrole et du gaz. Il a indiqué que les champs pétroliers syriens atteignaient une production cumulée de moins de 100 000 barils par jour, contre 400 000 barils avant le début de la guerre en 2011.

Alors que certains champs de la province de Hasakah, située à l'extrême nord-est du pays, échappaient encore au contrôle du gouvernement syrien lundi, Youssef Qeblawi a déclaré que les troupes syriennes s'efforçaient de prendre le contrôle de tous les sites restants.

"Ce n'est qu'une question de temps; tout sera à nous - tous les champs sans exception", a-t-il déclaré.