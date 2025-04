Shell: cède son 'Energy and Chemicals Park' de Singapour information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Shell rapporte que sa filiale Shell Singapore a finalisé avec succès la vente de son Energy and Chemicals Park à Singapour à CAPGC, coentreprise entre Chandra Asri Capital et Glencore Asian Holdings.



L'opération a été réalisée via la cession des actions d'Aster Chemicals and Energy Pte. Ltd., une filiale entièrement détenue par SSPL et constituée à Singapour.



Cette cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Shell visant à renforcer son activité 'Chemicals and Products'. La société a aussi confirmé l'importance de sa présence à Singapour, présenté comme 'un pôle régional clé pour ses activités de marketing et de négoce'.



Les employés du Shell Energy and Chemicals Park Singapore conserveront leur emploi au sein d'Aster Chemicals and Energy Pte. Ltd. sous la nouvelle direction, assurant ainsi la continuité du personnel et contribuant à la fiabilité et à la sécurité des opérations en cours.











