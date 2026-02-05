 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Shell-Bénéfice au T4 en baisse de 11 % à $3,3 mds, en-deçà des attentes
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 08:35

Shell SHEL.L a fait état jeudi d'un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars (2,80 milliards d'euros) au quatrième trimestre, en baisse de 11 % sur un an et inférieur aux attentes, pénalisé par la chute des prix du pétrole.

La major britannique a cependant maintenu son programme de rachat d’actions à 3,5 milliards de dollars pour les trois prochains mois.

Les analystes tablaient sur un bénéfice ajusté, la définition du bénéfice net de Shell, de 3,5 milliards de dollars selon un consensus fourni par le groupe.

Le géant mondial du gaz naturel liquéfié a enregistré un flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles de 9,44 milliards de dollars au quatrième trimestre, supérieur aux attentes de 7,87 milliards, contre 13,16 milliards un an plus tôt.

(Shadia Nasralla et Stephanie Kelly, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

Gaz naturel
3,47 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
68,39 USD Ice Europ -0,81%
Pétrole WTI
64,15 USD Ice Europ -0,40%
SHELL
2 811,500 GBX LSE -1,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank