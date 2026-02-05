Shell: Bénéfice au 4e trimestre en baisse de 11 % à 3,3 milliards de dollars, en-deçà des attentes

Le logo de la multinationale pétrolière et gazière britannique Shell

Shell a fait état jeudi ‍d'un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars (2,80 milliards d'euros) au quatrième ‌trimestre, en baisse de 11 % sur un an et inférieur ​aux attentes, pénalisé par la ⁠chute des prix du pétrole.

La major britannique a cependant maintenu ⁠son ‍programme de rachat d’actions à ⁠3,5 milliards de dollars pour les trois prochains mois.

Les analystes tablaient ​sur un bénéfice ajusté, la définition du bénéfice net de Shell, ⁠de 3,5 milliards de ​dollars selon un consensus fourni ​par le ​groupe.

Le géant mondial du gaz naturel ​liquéfié a ⁠enregistré un flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles de 9,44 milliards de dollars au quatrième trimestre, supérieur ‌aux attentes de 7,87 milliards, contre 13,16 milliards un an plus tôt.

(Shadia Nasralla et Stephanie Kelly, version française Elena Smirnova, édité par ‌Augustin Turpin)