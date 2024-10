Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: bénéfice ajusté de 6 Mds$ au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 10:19









(CercleFinance.com) - Shell fait état d'un bénéfice ajusté de 6,02 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, un chiffre supérieur aux attentes, en baisse de 3,2% par rapport à la même période un an plus tôt et en recul de 4,7% par rapport trimestre précédent, le 2e trimestre 2024.



'Malgré la baisse des prix du brut et des marges de raffinage plus faibles, cela reflète une solide performance opérationnelle dans les segments Gaz intégré, Amont et Marketing', indique Shell.



L'EBITDA ajusté ressort quant à lui à 16 Mds$, contre 16,8 Mds$ au 2e trimestre 2024.



Le FCF est passé de 7,5 milliards de dollars au 3e trimestre 2024, à 10,2 milliards de dollars au 2e trimestre 2024 et enfin 10,8 milliards de dollars au 3e trimestre 2024.



'Shell a de nouveau enregistré de solides résultats. Nous continuons à générer davantage de valeur avec moins d'émissions, tout en renforçant la résilience de notre bilan', indique indique Wael Sawan, CEO de Shell.



'Aujourd'hui, nous annonçons un nouveau programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars pour les trois prochains mois, marquant ainsi le douzième trimestre consécutif où nous annonçons des rachats d'au moins 3 milliards de dollars', ajoute le responsable.







