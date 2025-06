Shell: 'aucune intention' de faire une offre sur bp information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé jeudi qu'il n'avait 'aucune intention' de déposer une offre d'achat sur bp, démentant ainsi des informations ayant circulé dans la presse ces dernières heures.



'En réaction aux récentes spéculations parues dans les médias, Shell souhaiterait clarifier qu'il n'a pas considéré de manière active le fait de formuler une offre sur bp et confirme qu'aucune approche n'a eu lieu, ni qu'aucune discussion n'a été menée en vue d'une offre éventuelle', déclare le géant anglo-néerlandais de l'énergie dans un bref communiqué.



Ces propos interviennent alors que le Wall Street Journal rapportait hier que les deux groupes avaient entamé des négociations préliminaires dans l'optique d'un possible rapprochement.



En vertu des règles 2.8 du Takeover Panel, l'autorité du marché britannique des fusions-acquisitions, Shell ne pourra pas présenter d'offre éventuelle sur bp avant un délai de six mois suite à cette annoncé, à moins qu'un autre candidat ne se présente ou que le conseil d'administration ne le sollicite.



Les rumeurs d'une fusion entre les deux poids lourds pétroliers circulaient depuis de longs mois sur les marchés, même si elles n'ont jamais véritablement réussi à convaincre les investisseurs.



'C'est vrai qu'une telle opération aurait une logique stratégique indéniable, que ce soit dans le GNL, l'amont ou la rationalisation des coûts', souligne un analyste couvrant le secteur.



'Mais elle serait certainement très difficile à mettre en place d'un point de vue financier', explique le spécialiste.



Ces nouvelles étaient en tout cas accueillies sans grand entrain jeudi matin à la Bourse de Londres, où l'action bp progressait de 0,3% tandis que le titre Shell avançait de 0,2%.





