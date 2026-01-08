Shell anticipe une perte au T4 dans son unité de produits chimiques

par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Shell SHEL.L a annoncé jeudi s’attendre à une perte dans ses activités chimiques et de produits au quatrième trimestre, en partie en raison de résultats commerciaux "nettement inférieurs".

Le groupe a toutefois maintenu ses prévisions de production de pétrole, de gaz et de gaz naturel liquéfié (GNL) dans les limites de ses prévisions antérieures.

En plus de l’impact des mauvais résultats commerciaux, Shell a précisé que les bénéfices de son segment chimique seraient tirés vers le bas par les marges chimiques, prévues à 140 dollars la tonne métrique (119,95 euros tonne métrique) contre 160 dollars au troisième trimestre, ainsi que par un ajustement fiscal.

Les grandes entreprises énergétiques ne publient généralement pas les résultats détaillés de leurs divisions commerciales, estimant qu’une telle divulgation réduirait leur avantage concurrentiel.

L’activité chimique et produits de Shell avait enregistré sa dernière perte trimestrielle au cours des trois derniers mois de 2024.

Les analystes de RBC ont déclaré s’attendre à ce que les perspectives révisées pèsent sur les estimations de bénéfices et ont prévu que Shell dépasserait son ratio de distribution aux actionnaires ciblé de 40% à 50% du flux de trésorerie d’exploitation sur 12 mois. Le ratio s’élevait à 48 % au dernier trimestre.

"La question est de savoir si le conseil d’administration et l’équipe de direction sont prêts à dépasser un trimestre particulièrement faible et à maintenir le programme de rachat à 3,5 milliards de dollars, compte tenu d’un bilan solide", a déclaré RBC.

Le titre Shell a chuté de 2,77% à 09h32 GMT, sous-performant le compartiment européen de l'énergie .SXEP. .

(Shadia Nasralla et Stephanie Kelly; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)