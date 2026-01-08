 Aller au contenu principal
Shell anticipe une perte au T4 dans son unité de produits chimiques
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 11:38

Logos de Shell

par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Shell a annoncé jeudi s’attendre à une perte dans ‍ses activités chimiques et de produits au quatrième trimestre, en partie en raison de résultats commerciaux "nettement inférieurs".

Le groupe a toutefois maintenu ses prévisions ‌de production de pétrole, de gaz et de gaz naturel liquéfié (GNL) dans les limites de ses prévisions antérieures.

En plus de ​l’impact des mauvais résultats commerciaux, Shell a précisé que les ⁠bénéfices de son segment chimique seraient tirés vers le bas par les marges chimiques, prévues à 140 dollars ⁠la tonne métrique (119,95 euros ‍tonne métrique) contre 160 dollars au troisième trimestre, ⁠ainsi que par un ajustement fiscal.

Les grandes entreprises énergétiques ne publient généralement pas les résultats détaillés de leurs divisions commerciales, estimant qu’une telle ​divulgation réduirait leur avantage concurrentiel.

L’activité chimique et produits de Shell avait enregistré sa dernière perte trimestrielle au cours des trois derniers mois ⁠de 2024.

Les analystes de RBC ont déclaré s’attendre à ​ce que les perspectives révisées pèsent sur les estimations ​de bénéfices et ​ont prévu que Shell dépasserait son ratio de distribution aux actionnaires ​ciblé de 40% à 50% ⁠du flux de trésorerie d’exploitation sur 12 mois. Le ratio s’élevait à 48 % au dernier trimestre.

"La question est de savoir si le conseil d’administration et l’équipe de direction sont prêts à dépasser un trimestre particulièrement ‌faible et à maintenir le programme de rachat à 3,5 milliards de dollars, compte tenu d’un bilan solide", a déclaré RBC.

Le titre Shell a chuté de 2,77% à 09h32 GMT, sous-performant le compartiment européen de l'énergie.

(Shadia Nasralla et Stephanie Kelly; version française Elena Smirnova, ‌édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Gaz naturel
3,53 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,64 USD Ice Europ +0,41%
Pétrole WTI
56,69 USD Ice Europ +0,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

