Shell anticipe une perte au T4 dans son unité de produits chimiques

Logos de Shell

par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Shell a annoncé jeudi s’attendre à une perte dans ‍ses activités chimiques et de produits au quatrième trimestre, en partie en raison de résultats commerciaux "nettement inférieurs".

Le groupe a toutefois maintenu ses prévisions ‌de production de pétrole, de gaz et de gaz naturel liquéfié (GNL) dans les limites de ses prévisions antérieures.

En plus de ​l’impact des mauvais résultats commerciaux, Shell a précisé que les ⁠bénéfices de son segment chimique seraient tirés vers le bas par les marges chimiques, prévues à 140 dollars ⁠la tonne métrique (119,95 euros ‍tonne métrique) contre 160 dollars au troisième trimestre, ⁠ainsi que par un ajustement fiscal.

Les grandes entreprises énergétiques ne publient généralement pas les résultats détaillés de leurs divisions commerciales, estimant qu’une telle ​divulgation réduirait leur avantage concurrentiel.

L’activité chimique et produits de Shell avait enregistré sa dernière perte trimestrielle au cours des trois derniers mois ⁠de 2024.

Les analystes de RBC ont déclaré s’attendre à ​ce que les perspectives révisées pèsent sur les estimations ​de bénéfices et ​ont prévu que Shell dépasserait son ratio de distribution aux actionnaires ​ciblé de 40% à 50% ⁠du flux de trésorerie d’exploitation sur 12 mois. Le ratio s’élevait à 48 % au dernier trimestre.

"La question est de savoir si le conseil d’administration et l’équipe de direction sont prêts à dépasser un trimestre particulièrement ‌faible et à maintenir le programme de rachat à 3,5 milliards de dollars, compte tenu d’un bilan solide", a déclaré RBC.

Le titre Shell a chuté de 2,77% à 09h32 GMT, sous-performant le compartiment européen de l'énergie.

(Shadia Nasralla et Stephanie Kelly; version française Elena Smirnova, ‌édité par Augustin Turpin)