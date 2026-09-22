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Shell : AlphaValue/Baader Europe relève son objectif de cours face à la hausse du gaz
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 15:52
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AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation à "accumuler" sur le titre Shell, avec un objectif de cours relevé à 4 368 pence sterling contre 3 821 précédemment. Pour justifier sa décision, le bureau d'études a rehaussé ses estimations pour le géant énergétique anglo-néerlandais face à la hausse du gaz.

Des hypothèses de prix revues à la hausse pour 2026-2028

L'analyste a augmenté son BPA de référence à 5,76 dollars en 2026 (contre 4,45 USD précédemment), 5,57 USD en 2027 (contre 4,48 USD antérieurement) et 4,70 USD en 2028. "Nos hypothèses de prix expliquent une partie de cette hausse. Nous relevons le cours du Brent à 91,5 USD/baril en 2026 (contre 87 USD/baril) et à 78 USD/baril en 2027 (contre 72 USD/baril), tout en laissant 2028 inchangé à 65 USD/baril. Le gaz européen passe respectivement à 57 EUR/MWh, 53 EUR/MWh et 45 EUR/MWh (contre 55 EUR/MWh, 47 EUR/MWh et 42 EUR/MWh auparavant). Entre les deux, le gaz nous semble plus porteur", indique AlphaValue/Baader Europe.

L'amont et le gaz Intégré comme moteurs de croissance

L'activité amont (Upstream) tire l'essentiel de la révision. Son résultat net atteint 11,7 MdsUSD en 2026, 8,6 MdsUSD en 2027 et 6,5 MdsUSD en 2028, contre 6,2 MdsUSD, 6,4 MdsUSD et 6,6 MdsUSD auparavant.

Le segment gaz Intégré suit la même dynamique avec 14,1 MdsUSD, 14,8 MdsUSD et 11,9 MdsUSD, contre 13,3 MdsUSD, 13,2 MdsUSD et 11,4 MdsUSD auparavant.

"L'acquisition d'ARC Resources, qui devrait se conclure au 3e trimestre 2026, ajoute 90 kboe/j dès 2026 et 180 kboe/j en année pleine à partir de 2027. Cela fait passer la production du segment de 1 143 kboe/j à 1 293 kboe/j. ARC contribue aussi à l'Amont, en ajoutant 60 kboe/j en 2026 et 120 kboe/j par la suite", souligne le bureau d'études.

Solidité des résultats et soutien des rachats d'actions

Dans ce contexte, le résultat net ajusté part du groupe devrait atteindre donc 31,7 MdsUSD en 2026, puis 28,7 MdsUSD en 2027 et 22,9 MdsUSD en 2028, baissant avec les cours du pétrole.

De plus, le nombre moyen d'actions diluées tombe à 5 506 millions en 2026, 5 154 millions en 2027 et 4 859 millions en 2028. Cette baisse s'explique par la politique de rachat d'actions de Shell. L'entreprise énergétique a racheté au moins 3 MdsUSD d'actions par trimestre pendant 19 trimestres consécutifs.

Réévaluation de la valeur nette d'actifs (VNA)

En outre, AlphaValue/Baader Europe augmente également sa VNA : "Le pétrole et le gaz représentent 72% de la valeur brute des actifs (365 MdsUSD), avec le gaz Intégré évalué à 140,6 MdsUSD et l'amont à 121,1 MdsUSD. Les deux sont valorisés sur la base du ratio VE/EBITDA, en utilisant l'EBITDA moyen de 2026 à 2028, à respectivement 5,5x et 4,5x. Après déduction de 12,7 MdsUSD de dette nette et de 41,2 MdsUSD d'engagements, la VNA atteint 311 MdsUSD, soit l'équivalent de 4 727 pence par action."

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2026 à 15:52:00.

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