Shell: accord à l'amiable conclu avec Greenpeace information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - Greenpeace a annoncé mardi avoir conclu un accord à l'amiable afin de régler un contentieux qui l'opposait à Shell suite à l'organisation d'une manifestation menée sur l'une des plateformes de la compagnie énergétique.



Aux termes de cet accord, les manifestants de Greenpeace incriminés ont accepté de ne plus faire campagne sur quatre champs en Mer du Nord appartenant à Shell.



L'ONG souligne toutefois qu'il s'agit de sites dont la production est déclinante, ce qui ne l'empêchera pas - de son point de vue - de mener des campagnes visant d'autres sites de production du groupe pétrolier.



Toujours dans le cadre du règlement, les manifestants poursuivis - auxquels Shell réclamait 11 millions de dollars de dommages et de frais de justice - ont également accepté de verser 300.000 livres sous forme de don à la Royal National Lifeboat Institution (RNLI), une association caritative qui sauve des vies en mer.



Greenpeace - qui considère les poursuites engagées par Shell comme une forme de procédure-bâillons également connues sous l'acronyme anglais de SLAPP ('strategic lawsuit against public participation') - rappelle qu'il fait encore l'objet d'autres procès 'en intimation', notamment de la part de l'américain Energy Transfer suite aux manifestations conduites sur son pipeline basé dans le Dakota en 2016.



L'organisme est également poursuivi en justice en Italie et aux Pays-Bas par le groupe énergétique Eni.





