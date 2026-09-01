Shein s'apprête à faire des débuts en demi-teinte après que des revers ont entraîné une chute spectaculaire de sa valorisation

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* Sa valorisation ne représente désormais qu'un peu plus d'un quart de son pic de 100 milliards de dollars

* Pénalisée par de nouvelles taxes, Shein a enregistré une perte nette au premier trimestre

* Shein est exposée à d’autres risques réglementaires

* L'entreprise tente de diversifier ses activités au-delà de la fast fashion à très bas prix

par Yantoultra Ngui, Casey Hall et Helen Reid

L'entrée en bourse de Shein, le géant chinois de la mode en ligne, 0625.HK à Hong Kong mardi couronne des années d'efforts pour accéder aux marchés financiers après avoir tenté en vain de s'introduire en bourse en Occident, mais pourrait apporter peu de réconfort aux investisseurs compte tenu d'un démarrage des cotations qui s'annonce morose.

Les cours du marché gris cités lundi par les courtiers de la place financière asiatique indiquaient que l’action cotait à plus de 10 % en dessous de son prix d’introduction. L’opération valorisait également Shein à environ 26,5 milliards de dollars, bien en deçà de son pic de près de 100 milliards de dollars atteint en 2022.

"Je n’ai jamais été optimiste quant à cette introduction en bourse. Le chiffre d’affaires ne progresse pas, et une grande partie des fonds levés revient essentiellement aux premiers investisseurs", a déclaré Dickie Wong, directeur exécutif de la recherche chez uSMART Securities à Hong Kong.

"Le marché gris est déjà passé sous le prix d’offre, et le délai de blocage des actionnaires piliers n’aide pas vraiment."

Le volume vendu lors de l’introduction en bourse représente environ 6,6 % du capital social élargi de Shein. Les actionnaires piliers ont acquis environ un cinquième des actions de l’introduction en bourse et sont soumis à une période de blocage de six mois, ce qui laisse environ 5 % des actions librement négociables.

Connue dans le monde entier pour ses hauts à 5 dollars et ses robes à 10 dollars, Shein a été mise à mal par les modifications des droits de douane et des taxes aux États-Unis et en Europe, qui ébranlent les fondements de son activité.

L’examen minutieux de ses pratiques commerciales en Occident a également entravé ses tentatives d’introduction en bourse à New York et à Londres, qui ont finalement été bloquées par les autorités chinoises.

"Cette réévaluation ne reflète pas seulement un ralentissement de la croissance", a déclaré Jianggan Li, directeur général du cabinet de conseil Momentum Works, ajoutant que les investisseurs considèrent désormais Shein comme exposée aux droits de douane, à d’autres risques réglementaires et à la concurrence.

PERTE AU PREMIER TRIMESTRE, NOUVELLES STRATÉGIES

L’année dernière, les États-Unis ont mis fin à l’exonération de droits de douane "de minimis" pour les envois en ligne d’une valeur inférieure à 800 dollars, qui avait alimenté le modèle de livraison directe de Shein. L’Union européenne a récemment emboîté le pas, en imposant des frais sur les colis de faible valeur.

Le résultat net de Shein a chuté de 39 % l’année dernière et l’entreprise a enregistré une perte au premier trimestre.

Shein a déclaré s'attendre à ce que sa marge opérationnelle au premier semestre soit légèrement inférieure à celle du premier trimestre, pénalisée par la hausse des droits de douane, des taxes, des frais et des coûts logistiques en Europe et au Moyen-Orient.

"De nouveaux marchés pourraient contribuer à compenser le ralentissement de la croissance aux États-Unis et en Europe, mais la baisse du pouvoir d’achat sur les marchés en développement pourrait limiter les bénéfices si les coûts de livraison restent élevés", a déclaré Lorraine Tan, directrice de la recherche actions chez Morningstar.

Shein s’efforce de diversifier son activité au-delà de sa propre marque de fast fashion ultra-bon marché, en développant sa place de marché tierce et en rachetant en mai la marque américaine de prêt-à-porter Everlane.

Dans son prospectus, l’entreprise indique qu’elle vise à proposer des services de marketplace et de chaîne d’approvisionnement à davantage de marques, suivant ainsi les traces de la marque française Pimkie et de la marque britannique Missguided, qu’elle a rachetée en 2023.

DE NOMBREUSES ENQUÊTES

Mais les risques réglementaires restent une source de préoccupation.

Shein a révélé qu'une enquête de la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) en matière de protection des consommateurs est en cours, ce qui pourrait entraîner des sanctions importantes.

La Commission européenne examine la gestion par l’entreprise des produits illégaux, la conception potentiellement addictive de sa plateforme et la transparence de ses systèmes de recommandation, tandis que la Commission irlandaise de protection des données enquête pour déterminer si les transferts de données d’utilisateurs européens vers la Chine sont conformes aux règles de l’UE en matière de protection de la vie privée. Les autorités françaises ont également passé au crible les produits illégaux vendus via la place de marché de Shein.

"Les investisseurs voudront voir si Shein est capable de maintenir son modèle de prix bas tout en absorbant des coûts commerciaux plus élevés", a déclaré Sheng Lu, professeur d’études sur la mode et l’habillement à l’université du Delaware.

"C’est la question clé qui se pose après l’introduction en bourse."

Cette introduction en bourse à Hong Kong marque à bien des égards un retour aux sources pour Shein, qui avait fait parler d’elle en transférant son siège social à Singapour et qui a dû renouer avec ses racines chinoises pour entrer en bourse.

Avec une valorisation d’environ 27 milliards de dollars, Shein se situe au même niveau que H&M HMb.ST mais loin derrière des concurrents tels qu’Inditex, propriétaire de Zara

ITX.MC , et Fast Retailing, propriétaire d’Uniqlo 9983.T .

Shein conserve un avantage sur les détaillants de mode traditionnels grâce à sa chaîne d’approvisionnement à la demande très réactive, mais sa position est mise à mal depuis que Temu, détenu par le groupe chinois PDD Holdings PDD.O , s’est imposé comme un redoutable concurrent dans le commerce électronique transfrontalier à bas prix.

Cette introduction en bourse a permis à Shein de dédommager ses premiers investisseurs, qui avaient investi à des valorisations bien plus élevées. L’entreprise a accepté de verser des paiements en espèces totalisant environ 3,5 milliards de dollars et de procéder à des ajustements d’actions en faveur de certains actionnaires privilégiés.

"Cette introduction en bourse n’est pas seulement une opération de levée de fonds — c’est aussi, et sans doute davantage, une opération visant à restructurer le capital", a déclaré Li, de Momentum Works.