Shein révèle faire l'objet d'une enquête de la FTC aux États-Unis et met en garde contre des amendes importantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Fournit des informations complémentaires sur les enquêtes menées par les autorités à l'encontre de Shein et sur les problèmes liés au travail forcé au sein de l'entreprise)

* La FTC a confirmé qu’elle menait une enquête sur Shein

* Shein a déclaré que cette enquête pourrait entraîner des amendes importantes

* Shein a reporté son introduction en bourse à Hong Kong après l'échec de ses tentatives à New York et à Londres

par Jody Godoy et Arriana McLymore

Shein, le distributeur en ligne de mode éphémère, a indiqué que ses activités américaines faisaient l’objet d’une enquête de la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis et qu’elle pourrait se voir infliger des amendes importantes en conséquence, selon des documents déposés dans le cadre de son introduction en bourse prévue à Hong Kong.

Shein coopère avec l’enquête, a indiqué la société d’origine chinoise dans les documents publiés dimanche par la Bourse de Hong Kong.

“L’issue de l’enquête, qu’elle aboutisse à un accord à l’amiable ou non, pourrait nous obliger à verser des sommes importantes, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur notre situation financière et nos résultats d’exploitation”, a déclaré la société dans son dossier. Un porte-parole de la FTC a confirmé mardi que l’agence menait une enquête relative à la protection des consommateurs à l’encontre de Shein. La FTC veille au respect des lois américaines contre les pratiques commerciales déloyales et trompeuses.

Shein n’a pas révélé les raisons pour lesquelles elle faisait l’objet d’une enquête. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le distributeur de mode éphémère a reporté son introduction en bourse à Hong Kong après que les informations relatives aux risques liés à la chaîne d'approvisionnement sont devenues un obstacle majeur à ses projets de cotation à New York et à Londres, selon une source directement informée du dossier. L'autorité de régulation chinoise s'est opposée à la formulation utilisée dans le dossier de cotation, qui identifiait le travail forcé des Ouïghours comme un risque potentiel, a précisé cette source.

Shein a toujours affirmé qu’il n’y avait pas de travail forcé dans sa chaîne d’approvisionnement. L’année dernière, Shein a déclaré dans une lettre adressée aux législateurs britanniques avoir constaté deux cas de travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement chaque année en 2023 et 2024, après que le gouvernement eut remis en question ses conditions de travail et ses pratiques en matière de chaîne d’approvisionnement. Shein a également fait l’objet d’une surveillance de la part du gouvernement américain ces dernières années concernant ses pratiques commerciales.

L'année dernière, Shein a versé 700.000 dollars pour régler un litige intenté par quatre comtés californiens concernant des retards de livraison.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré en décembre qu’il enquêtait sur la chaîne d’approvisionnement et les pratiques de fabrication de Shein. Shein, qui avait réussi à atteindre une valorisation de près de 100 milliards de dollars lors d’un tour de table en 2022, dans un contexte d’engouement pour son modèle économique allégé, a révélé dimanche qu’elle avait enregistré une perte trimestrielle, en partie due au ralentissement des ventes après la suppression par les États-Unis de l’exemption tarifaire dite « de minimis » sur les petits colis.