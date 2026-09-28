Shein renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre

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Shein 0625.HK est redevenue bénéficiaire au deuxième trimestre et a réalisé un chiffre d'affaires de 11,08 milliards de dollars, a annoncé lundi la plateforme de fast-fashion dans ses premiers résultats en tant que société cotée en bourse.

L'action Shein a chuté de 28 % depuis son introduction en bourse le 1er septembre, les investisseurs s'attendant à ce que les droits de douane sur les colis du commerce électronique dans l'Union européenne pèsent sur son activité sur un marché représentant environ un tiers de son chiffre d'affaires.

Le distributeur en ligne, dont le siège social est situé à Singapour, a enregistré un résultat net de 2,40 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre une perte nette de 99 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars.