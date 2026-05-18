Shein rachète le distributeur américain de vêtements Everlane, selon Puck News

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La plateforme de mode éphémère en ligne Shein rachète Everlane à son actionnaire majoritaire L Catterton dans le cadre d'une transaction évaluant le distributeur de vêtements américain à environ 100 millions de dollars, a rapporté dimanche Puck News, citant des sources proches du dossier.

Les détenteurs d'actions ordinaires d'Everlane ne recevront pas de paiement, précise l'article. Aucune information n'a été fournie quant à savoir si les actionnaires privilégiés recevraient des liquidités ou des actions de Shein dans le cadre de cette transaction.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Everlane, Shein et L Catterton n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Des marques telles que Shein et Temu ont bouleversé le paysage de la distribution locale grâce à une politique de prix agressive, un marketing stratégique et l'exploitation de failles fiscales qui leur ont initialement conféré un avantage concurrentiel sur les détaillants locaux.

Puck News a rapporté en mars que la société de capital-investissement L Catterton et le directeur général d'Everlane, Alfred Chang, cherchaient un investisseur pour faire face à une dette d'environ 90 millions de dollars.

Selon l'article, la société de capital-investissement était disposée à injecter des fonds supplémentaires si un co-investisseur se présentait, mais était également ouverte à une vente.