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La Chine va répondre aux préoccupations US sur les terres rares, dit Washington
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 04:33

PHOTO DE FICHIER : Illustration montrant des blocs avec des symboles et des numéros atomiques d'éléments de terres rares et le drapeau chinois

PHOTO DE FICHIER : Illustration montrant des blocs avec des symboles et des numéros atomiques d'éléments de terres rares et le drapeau chinois

‌La Chine va répondre ​aux préoccupations des Etats-Unis à propos des pénuries ​de certaines terres rares ​dues aux restrictions ⁠imposées par Pékin ‌sur les exportations en la matière, a ​déclaré ‌la Maison blanche ⁠dimanche dans un document présentant des mesures convenues ⁠lors ‌du sommet entre les ⁠présidents Donald ‌Trump et Xi ⁠Jinping la semaine dernière.

Le ⁠ministère chinois ‌du Commerce n'a fait ​aucune ‌mention des terres rares dans le ​communiqué distinct qu'il a publié ⁠samedi pour rendre compte des discussions sino-américaines.

(Lewis Jackson et Laurie Chen à Pékin; version française Jean ​Terzian)

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