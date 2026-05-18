La Chine va répondre aux préoccupations US sur les terres rares, dit Washington

PHOTO DE FICHIER : Illustration montrant des blocs avec des symboles et des numéros atomiques d'éléments de terres rares et le drapeau chinois
La Chine va répondre aux préoccupations des Etats-Unis à propos des pénuries de certaines terres rares dues aux restrictions imposées par Pékin sur les exportations en la matière, a déclaré la Maison blanche dimanche dans un document présentant des mesures convenues lors du sommet entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping la semaine dernière.
Le ministère chinois du Commerce n'a fait aucune mention des terres rares dans le communiqué distinct qu'il a publié samedi pour rendre compte des discussions sino-américaines.
(Lewis Jackson et Laurie Chen à Pékin; version française Jean Terzian)
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