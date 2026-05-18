* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* PUBLICIS PUBP.PA - Le groupe publicitaire a annoncé dimanche l'acquisition de la plateforme américaine de collaboration de données Liveramp pour 2,2 milliards de dollars et le relèvement de ses objectifs financiers 2027-2028.
* RYANAIR RYA.I doit publier ses résultats avant-Bourse.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41Q183
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