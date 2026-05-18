 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* PUBLICIS PUBP.PA - Le groupe publicitaire a annoncé dimanche l'acquisition de la plateforme américaine de collaboration de données Liveramp pour 2,2 milliards de dollars et le relèvement de ses objectifs financiers 2027-2028.

* RYANAIR RYA.I doit publier ses résultats avant-Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41Q183

Valeurs associées

PUBLICIS GROUPE
77,100 EUR Euronext Paris -0,67%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
111,32 +4,44%
Or
4 543,19 +0,07%
CAC 40
7 952,55 -1,60%
EUR/USD SPOT
1,16235 -0,01%
TOTALENERGIES
78,68 +0,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank