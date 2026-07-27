Shein aura du mal à justifier une valorisation pouvant atteindre 50 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse à Hong Kong

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* Shein vise une valorisation comprise entre 40 et 50 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse, en baisse par rapport aux 64 milliards de dollars de 2024

* Le chiffre d'affaires a progressé de 8 % pour atteindre 41,8 milliards de dollars en 2025, selon le prospectus

* Le résultat net a reculé de 38,7 % pour s'établir à 2,06 milliards de dollars en 2025, selon le prospectus

* Les modifications des droits de douane américains et les nouveaux droits d’importation de l’UE pèsent sur les ventes et les coûts

* Shein n'est plus la "star" de la mode en ligne du début des années 2020, selon un analyste

(Ajout d'un commentaire sur la stratégie potentielle aux paragraphes 17 à 19) par Yantoultra Ngui et Selena Li

Les investisseurs devraient examiner de près si Shein est en mesure de justifier la valorisation de 40 à 50 milliards de dollars qu’elle vise dans le cadre de son introduction en Bourse à Hong Kong, après qu’un prospectus déposé dimanche a révélé un ralentissement de la croissance et une forte baisse de la rentabilité.

Le chiffre d’affaires a progressé de 8 % pour atteindre 41,8 milliards de dollars en 2025, mais le résultat net a chuté de 39 % à 2,06 milliards de dollars. Au premier trimestre de cette année, le distributeur de mode éphémère a enregistré une perte de 99 millions de dollars , selon le document déposé.

Si cette perte trimestrielle s’explique en partie par une charge de 328 millions de dollars liée à la juste valeur des actions privilégiées convertibles et rachetables, suite à un changement de méthode comptable, le ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires et la faiblesse des résultats de base soulignent les défis croissants auxquels l’entreprise est confrontée.

"Les investisseurs institutionnels de la HKEX (Bourse de Hong Kong) vont … se concentrer sur la marge d’exploitation de 2,9 %", a déclaré Winston Ma, directeur exécutif du Global Public Investment Funds Forum et ancien directeur général de la China Investment Corporation.

"Les investisseurs réévalueront Shein, ne la considérant plus comme une simple plateforme technologique à hyper-croissance, mais comme un acteur du commerce de détail physique et de la logistique évoluant dans un contexte de commerce mondial marqué par de fortes frictions."

La contraction de la marge renforce les craintes selon lesquelles l’ascension fulgurante de Shein se heurte à des obstacles liés à la hausse des coûts commerciaux, au renforcement de la surveillance réglementaire et à l’intensification de la concurrence dans le commerce électronique mondial. L’entreprise a indiqué que la suppression de l’exemption de minimis aux États-Unis avait nui à la croissance de ses ventes et alourdi ses dépenses, et qu’elle "envisageait un large éventail d’options, notamment une augmentation des prix aux États-Unis", afin de compenser une partie de la hausse des coûts.

Les nouveaux frais européens sur les importations de faible valeur constituent un autre défi: Shein a déclaré qu’il était possible que les tendances au sein de l’UE soient "globalement conformes à l’impact observé" aux États-Unis, voire qu’elles le dépassent. Les difficultés rencontrées par Shein en Europe pourraient entraîner une baisse de l’intensité concurrentielle sur le segment bas de gamme du marché, ce qui pourrait être positif pour les enseignes de mode Primark, détenue par Associated British Foods ABF.L , et H&M HMb.ST , a indiqué Citi dans une note.

PRESSION SUR LA VALORISATION Le prospectus a révélé que la valorisation de Shein était passée de 98,2 milliards de dollars à la suite d’un tour de table en 2022 à 64 milliards de dollars après un autre tour de table en 2024.

"Je pense que Shein a peu de chances de voir sa valorisation augmenter de manière substantielle, que ce soit lors de son introduction en Bourse à Hong Kong ou sur le marché secondaire, par rapport à son dernier tour de table privé", a déclaré Shen Meng, directeur de la banque d’investissement boutique Chanson & Co., basée à Pékin. "Cela aurait été bien plus optimiste s’ils avaient opté pour une introduction en Bourse à Londres ou à New York il y a quelques années. Le marché est désormais beaucoup plus difficile pour eux", a déclaré Juozas Kaziukenas, analyste du secteur du commerce électronique.

"Aucune solution n’est proposée pour remédier au ralentissement de la croissance", a ajouté M. Kaziukenas.

Avec des ventes en recul aux États-Unis depuis 2025 et un ralentissement de la croissance en Europe dû aux modifications tarifaires, M. Kaziukenas a estimé que le chiffre d’affaires sur ces deux marchés — qui représentent ensemble plus de 50 % du total mondial de Shein — devrait rester stagnant à court terme.

"L’avenir à court terme de Shein se jouera dans les pays du "reste du monde", et non en Europe ou aux États-Unis", a-t-il déclaré.

Avant même le dépôt du dossier, certains investisseurs s’étaient demandé si la valorisation visée laissait une marge suffisante pour faire face à ces risques.

Shein pourrait tenter de se diversifier au-delà de la mode à très bas prix vers de nouveaux produits, mais il est peu probable qu’elle connaisse la croissance exceptionnelle de ses débuts, a déclaré Neil Saunders, directeur général du cabinet d’études GlobalData Retail.

L’introduction en Bourse devrait néanmoins susciter l’intérêt des investisseurs.

"Mais (elle) n'est plus la star incontestée de la mode qu'elle était il y a quelques années. De ce fait, la valorisation sera bien inférieure à ce qu'elle était pendant les années fastes du début des années 2020", a-t-il ajouté.