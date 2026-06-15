Shawn Fain, du syndicat United Auto Workers, brigue un nouveau mandat, fort de ses victoires en grève

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* La liste des candidats à la présidence de l'UAW sera désignée lors du congrès de l'UAW cette semaine

* Selon les experts syndicaux, les avancées contractuelles l'emportent probablement sur les revers de Fain en matière de syndicalisation

* Fain fait l'objet de critiques concernant le blocage de la syndicalisation, les divisions internes et les conclusions du contrôleur fédéral

par Kalea Hall et Nora Eckert

Le président de l'United Auto Workers, Shawn Fain, brigue un second mandat de quatre ans à la tête de ce syndicat de 400 000 membres. Il se présente comme favori après une grève il y a trois ans qui avait été très bien accueillie par les travailleurs.

Mais des revers dans la syndicalisation et des allégations de mauvaise gestion ont suscité des inquiétudes parmi certains membres.

M. Fain, qui a annoncé son intention de se présenter, et ses adversaires devraient être désignés par les délégués lors d'un congrès de l'UAW à Détroit cette semaine, en amont de l'élection prévue à l'automne.

L'élection devrait être suivie de près par les constructeurs automobiles de Détroit Ford Motor F.N , General Motors GM.N et Stellantis STLAM.MI , dont les effectifs dans les usines américaines sont en grande partie composés de membres de l'UAW.

Lors de la dernière série de négociations salariales, en 2023, Fain s'est révélé être le dirigeant syndical le plus combatif que les entreprises aient rencontré depuis des décennies.

Cet ancien électricien de Chrysler, âgé de 57 ans, a obtenu un large soutien parmi les membres de l'UAW après avoir mené une grève de six semaines contre les constructeurs automobiles, obtenant des augmentations salariales historiques de 25 % et marquant la première fois dans l'histoire du syndicat qu'il menait des grèves contre les trois entreprises simultanément. Depuis lors, cependant, Fain a essuyé quelques revers. L’ambitieuse campagne de 40 millions de dollars menée par l’UAW pour syndiquer les constructeurs automobiles non syndiqués à travers le pays a abouti à une victoire majeure chez Volkswagen

VOWG.DE mais a perdu de son élan ailleurs, notamment avec l’échec d’un vote de syndicalisation dans une usine Mercedes-Benz MBGn.DE en Alabama.

« Nous avons accompli en trois ans ce qui n’avait pas été fait en 30 ans », a déclaré M. Fain à Reuters lors d’une interview. « Nous ne faisons que commencer. » Ses rivaux cherchent à transformer la course en un référendum sur le leadership de Fain. Un organisme de surveillance fédéral, nommé en 2021 pour superviser la gestion du syndicat à la suite d’un scandale de corruption, l’a accusé d’avoir exercé des représailles contre d’autres dirigeants de l’UAW et d’un manque de transparence.

Les experts en droit du travail ont toutefois estimé que ces problèmes ne devraient pas l'emporter sur les avancées contractuelles que de nombreux membres associent à son premier mandat.

La campagne de syndicalisation qui a piétiné « a été un échec monumental, bien que quelque peu prévisible, mais elle ne jouera probablement aucun rôle dans l’issue de l’élection », a déclaré John Logan, professeur spécialisé dans les questions sociales à l’université d’État de San Francisco.

M. Fain fait face à plusieurs adversaires, dont les programmes incluent des appels à une mise en œuvre responsable de l’IA et de l’automatisation, à d’importantes hausses salariales et à une transparence accrue au sein du syndicat. Parmi eux figurent Brian Keller, Will Lehman, Greg Mooney et Tricia Geiger, qui ont tous confirmé à Reuters leur intention de se présenter. L’année dernière, le contrôleur fédéral a signalé que Fain avait exercé des représailles contre la secrétaire-trésorière de l’UAW, Margaret Mock, en lui réattribuant certaines de ses fonctions. Son chef de cabinet, Chris Brooks, a par la suite quitté le syndicat après que le contrôleur eut déclaré qu’il avait pris part à cette campagne de représailles.

Le comité exécutif du syndicat a également été en proie à des turbulences concernant la gestion de son portefeuille d'investissement , qui a fait l'objet d'un des récents rapports du contrôleur. Le syndicat a déclaré qu'il respectait sa politique d'investissement depuis près d'un an et qu'il mettrait en œuvre les recommandations du contrôleur pour améliorer ses processus de gouvernance et de gestion des investissements.

« Chaque conseil d’administration a eu ses défis à relever », a déclaré M. Fain. « Tout ce que nous avons fait, nous l’avons fait en donnant la priorité à nos membres. » Il a ajouté que l’UAW avait « adopté la quasi-totalité des réformes suggérées par le contrôleur ». M. Fain est le premier président élu par les membres du syndicat, après que ceux-ci se sont prononcés en 2021 en faveur d’un mode d’élection directe plutôt que d’un système de délégués, et il a su gagner la confiance des travailleurs grâce à une approche de transactions intransigeante. Lors d’une diffusion en direct destinée aux membres pendant les négociations de 2023, il a jeté une proposition de contrat de l’entreprise à la poubelle.

« Les efforts de communication de Shawn Fain, sa volonté de faire grève et les avancées que nous avons obtenues ont été très bien accueillis », a déclaré Eric Hall, membre du syndicat depuis près de 40 ans et électricien à l’usine d’assemblage Ford de Kansas City.

M. Hall a déclaré qu’il espérait que le prochain président du syndicat améliorerait les prestations de santé pour les retraités, la stabilité des horaires et les garanties concernant les futurs modèles pour les usines, afin de protéger les emplois des travailleurs.

Douglas Snyder, un employé de Volkswagen qui a voté contre la première proposition de contrat syndical dans son usine du Tennessee car elle ne répondait pas à ses attentes en matière d’augmentation salariale et de couverture santé, a déclaré qu’il ne comptait pas voter pour Fain.

M. Snyder a qualifié la convention de 2023 de « minable » et aurait souhaité davantage de communication de la part de M. Fain pendant les négociations, ainsi qu’une pression plus forte de sa part sur l’entreprise. Il estimait également que M. Fain devrait s’impliquer davantage auprès des travailleurs de l’automobile du Sud si le syndicat souhaitait les unir et les syndiquer.

Il a déclaré qu’il recherchait un président « qui s’engagera réellement auprès de sa base ».