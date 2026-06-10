 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Shattuck Labs chute suite à une vente d'actions de 75 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Shattuck Labs STTK.O ont chuté de 5,6 % avant l'ouverture de la Bourse mercredi, à 4,03 $, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 75 millions de dollars ** Le développeur de traitements contre les maladies inflammatoires et à médiation immunitaire a annoncé mercredi matin avoir vendu environ 10,9 millions d'actions et des bons de souscription préfinancés permettant d'acheter environ 7,9 millions d'actions à 4 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 6,3 % par rapport au dernier cours de l'action mardi ** STTK a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer les essais cliniques prévus, développer et faire progresser d'autres produits candidats, entre autres, conformément au prospectus

** Leerink Partners, J.P. Morgan, Piper Sandler et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file

** STTK, dont le siège est à Austin, au Texas, compte environ 76,7 millions d'actions en circulation

** L'action STTK a progressé de 9,5 % mardi, portant son gain depuis le début de l'année à 17 %

** Les 8 analystes sont tous optimistes sur le titre, dont 2 avec une recommandation "achat fort"; le cours cible médian est de 17 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

SHATTUCK LABS
4,2700 USD NASDAQ +9,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/06/2026 à 13:03:52.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street vue dans le rouge, l'Europe aussi en baisse, tensions au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 10.06.2026 14:04 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en repli mercredi et les Bourses européennes sont également ‌dans le rouge à la mi-séance dans un contexte de regain des tensions au Moyen-Orient et d'attente d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis. Les futures ... Lire la suite

  • Un véhicule militaire israélien patrouille sur la route du nord dans la Haute Galilée, à la frontière avec le Liban, le 9 juin 2026 ( AFP / Jalaa MAREY )
    Trump juge que l'Iran prend trop de temps à négocier et va "en payer le prix"
    information fournie par AFP 10.06.2026 14:03 

    Donald Trump a jugé mercredi que l'Iran avait été trop long à négocier et allait désormais "en payer le prix", un nouveau revirement du président américain qui avait promis la veille un accord imminent avec Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. "Ils ... Lire la suite

  • robots humanïdes de la société Agile Robots à la foire de Hanovre, avril 2026 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Bosch parie sur les robots humanoïdes pour se relancer
    information fournie par AFP 10.06.2026 13:58 

    L'équipementier Bosch a affirmé mercredi sa volonté d'accélérer dans l'automotisation et la robotique humanoïde, un marché avec un haut potentiel au-delà d'un secteur automobile plongé dans la crise. Pour le premier équipementier automobile mondial, la robotique ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.06.2026 13:54 

    (Actualisé avec secteur des semi-conducteurs, Ares Management, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,93% pour le Dow Jones .DJI , de 1,11% ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
121 -13,66%
CAC 40
8 162,45 -0,50%
Pétrole Brent
93,01 +0,73%
2CRSI
48,44 -3,79%
HAFFNER ENERGY
0,2465 -1,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank