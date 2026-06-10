Shattuck Labs chute suite à une vente d'actions de 75 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Shattuck Labs STTK.O ont chuté de 5,6 % avant l'ouverture de la Bourse mercredi, à 4,03 $, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 75 millions de dollars ** Le développeur de traitements contre les maladies inflammatoires et à médiation immunitaire a annoncé mercredi matin avoir vendu environ 10,9 millions d'actions et des bons de souscription préfinancés permettant d'acheter environ 7,9 millions d'actions à 4 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 6,3 % par rapport au dernier cours de l'action mardi ** STTK a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer les essais cliniques prévus, développer et faire progresser d'autres produits candidats, entre autres, conformément au prospectus

** Leerink Partners, J.P. Morgan, Piper Sandler et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file

** STTK, dont le siège est à Austin, au Texas, compte environ 76,7 millions d'actions en circulation

** L'action STTK a progressé de 9,5 % mardi, portant son gain depuis le début de l'année à 17 %

** Les 8 analystes sont tous optimistes sur le titre, dont 2 avec une recommandation "achat fort"; le cours cible médian est de 17 $, selon les données de LSEG