 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 846,50
-1,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sharps Technology s'envole après avoir levé plus de 400 millions de dollars pour accumuler le jeton cryptographique Solana
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 17:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de la société Sharps Technology

STSS.O , spécialisée dans les dispositifs médicaux et les emballages pharmaceutiques, ont bondi de 80,6 %; elles ont progressé de 53,2 % à 11,27 dollars en dernier lieu ** STSS annonce un placement privé de plus de 400 millions de dollars pour accumuler le jeton cryptographique Solana

** Des investisseurs tels que les gestionnaires d'actifs Monarq, ParaFi et Pantera ont participé à la transaction

** L'adoption mondiale de l'écosystème de Solana s'accélère car il continue de recevoir un soutien institutionnel pour sa vision d'un marché mondial unique pour tous les actifs négociables, ce qui fait que c'est maintenant le bon moment pour établir une stratégie de trésorerie d'actifs numériques avec SOL", a déclaré Alice Zhang, nouvellement nommée directrice des investissements de STSS

** Solana est le sixième jeton cryptographique le plus important au monde, selon les données de CoinGecko

** À la dernière clôture, les actions de STSS ont baissé de 98,8 % depuis le début de l'année

Devises

Valeurs associées

SHARPS TECH
11,7700 USD NASDAQ +60,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank