Sharps Technology s'envole après avoir levé plus de 400 millions de dollars pour accumuler le jeton cryptographique Solana

25 août - ** Les actions de la société Sharps Technology

STSS.O , spécialisée dans les dispositifs médicaux et les emballages pharmaceutiques, ont bondi de 80,6 %; elles ont progressé de 53,2 % à 11,27 dollars en dernier lieu ** STSS annonce un placement privé de plus de 400 millions de dollars pour accumuler le jeton cryptographique Solana

** Des investisseurs tels que les gestionnaires d'actifs Monarq, ParaFi et Pantera ont participé à la transaction

** L'adoption mondiale de l'écosystème de Solana s'accélère car il continue de recevoir un soutien institutionnel pour sa vision d'un marché mondial unique pour tous les actifs négociables, ce qui fait que c'est maintenant le bon moment pour établir une stratégie de trésorerie d'actifs numériques avec SOL", a déclaré Alice Zhang, nouvellement nommée directrice des investissements de STSS

** Solana est le sixième jeton cryptographique le plus important au monde, selon les données de CoinGecko

** À la dernière clôture, les actions de STSS ont baissé de 98,8 % depuis le début de l'année