SharonAI se renforce grâce à un partenariat élargi avec VAST Data

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** L'action de la société australienne de néocloud SharonAI SHAZ.O a progressé d'environ 8% pour atteindre 67,3 dollars

** La société renforce son partenariat avec VAST Data, fournisseur de systèmes d'exploitation IA, afin d'équiper des usines IA en Australie et dans la région Asie-Pacifique

** La société va déployer 600 pétaoctets du système d'exploitation IA VAST sur l'ensemble de son infrastructure cloud IA

** À la clôture d'hier, le cours de l'action SHAZ avait presque doublé depuis son introduction en bourse le 18 février